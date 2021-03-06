Шах и мат: Бузова в черно-белом костюме и высоких ботфортах покрасовалась перед камерой

35-летняя телеведущая, певица Ольга Бузова постоянно подчеркивает, что любит свою работу. Звезда экрана после закрытия «Дома-2» продолжила трудиться на ТНТ в паре с Ксенией Бородиной. Блондинка и брюнетка ведут шоу «Бородина против Бузовой», которое в новом году переформатировано в остросоциальный проект.

Ежедневные съемки доставляют Бузовой удовольствие. Даже несмотря на то, что заканчиваются они глубоко за полночь. Девушка обладает неисчерпаемой энергией и готова ею делиться с окружающими.

«Ну и по традиции образ на первую программу. Сегодня допоздна, до самого поздна пишем две программы «ББ шоу», — рассказала Бузова подписчикам.

На видео теледива предстала в костюме, состоящем из рубашки с укороченным рукавом и мини-юбки, выполненным из черно-белой ткани. Шахматный крой наряда привнес оригинальности образу, а высокие ботфорты подчеркнули длинные ноги звезды.

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