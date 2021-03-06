«Образ не доработан»: Бондарчук в трендовых джинсах и бело-розовом стеганом тренче не впечатлила стилиста

Фэшн-эксперт Лариса Тимиряева отметила, что все составляющие аутфита остромодные, но вместе гармонично не объединены.

52-летняя модель, светская львица Светлана Бондарчук – постоянная участница светских мероприятий. Знаменитость привыкла быть всегда на виду, поэтому каждый свой образ продумывает до мелочей.

Накануне блондинка отправилась на шопинг, чтобы пополнить свой гардероб стильными демисезонными нарядами. И ее выбор пал на стеганый тренч зефирного цвета.

Светская львица примерила плащ и показала себя поклонникам в микроблоге. Стилист Лариса Тимиряева специально для портала Teleprogramma.pro оценила модный выбор Светланы Бондарчук.

«Первое, на что обращаешь внимание — нежнейший бело-розовый, зефирного цвета, стеганый тренч. Он затмил собой даже Светлану. А все почему? Потому что образ не доработан, не закончен — Светлана в примерочной примеряет тренч», — сразу заметила эксперт.

Чтобы весь образ был гармоничным, нужно его гармонизировать. И имиджмейкер указала на это:

«Все вещи, составляющие аутфит, модные: и тренч, и свободные, расклешенные к низу джинсы, и челси на объемной подошве. Но нет связующих аксессуаров, которые объединили бы все это в единый образ, демонстрирующий Светлану», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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