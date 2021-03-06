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«Наш дуэт»: Подольская в алом струящемся платье с рукавами-«крыльями» вышла на сцену с Пресняковым

Певица возобновила выступления после декретного отпуска.

«Наш дуэт»: Подольская в алом струящемся платье с рукавами-«крыльями» вышла на сцену с Пресняковым
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Накануне 8 Марта многие знаменитости дарят своим поклонницам концерты и выступления. Вот и Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым приняли участие в съемках праздника для зрителей Первого канала. Недавно ставшая мамой певица появилась на сцене в роскошном наряде, который подчеркнул идеальную фигуру звезды. Певица облачилась в алое струящееся платье в пол с рукавами-«крыльями».

«Снимали наш дуэт для @1tv к 8 марта», — сообщила Подольская.

Тотальный красный аутфит певицы поддержали лодочки в тон. Красавица показала себя с мужем за кулисами, поделившись совместным снимком.

Кстати, недавно еще одна молодая мамочка вернулась к музыке после декрета. Малышу Кети Топурии едва исполнился месяц, как звезда объявила об окончании своего «отпуска» и уже дала несколько концертов.

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