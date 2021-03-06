Отпуск в Майами: невестка Орбакайте в розовом мини-бикини повеселилась в бассейне

Никита Пресняков и Алена Краснова женаты уже три года. Одна из самых красивых пар шоу-бизнеса пока не торопится обзаводиться наследниками – каждый из супругов реализует себя в карьере. Глава семьи занимается музыкой, а его жена – моделингом.

В Международный женский день жена Никиты Преснякова готовится отпраздновать свой день рождения. Чтобы сделает его более ярким и запоминающимся, звездная пара решила улететь в отпуск, выбрав для этого Майами. В первый же день прилета во Флориду Пресняков и Краснова поспешили к океану.

Пока Никита Пресняков осваивает местный скейт-парк, его жена наслаждается водными процедурами. Невестка Орбакайте в розовом мини-бикини повеселилась в бассейне вместе с подругой, показав беззаботный отдых у себя в микроблоге. Яркая модель похвасталась идеальной фигурой, засветив осиную талию и пышную грудь во время танцев в воде.

Кстати, в Майами любит отдыхать и сама Кристина Орбакайте. Новый год знаменитость встречала на побережье вместе с семьей – дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым. А компанию ей составили Филипп Киркоров с детьми.

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