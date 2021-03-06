«Совсем не красит»: Татьяна Навка в брючном костюме из пайеток прогадала с цветом наряда

Имиджмейкер Руслан Громов специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировал аутфит фигуристки, в котором она посетила светский вечер.

В начале весны Филипп Киркоров представил столичной тусовке свою подопечную Наталью Гордиенко, которая готовится выступить на Евровидении от Молдовы в мае этого года под крылом музыканта. Артист провел презентацию номера, с которым красавица-блондинка намерена покорить Европу, с приглашением всего света шоу-бизнеса.

На мероприятии отметились Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Ани Лорак с подросшей дочкой, Валерия и Иосиф Пригожин, Регина Тодоренко и Влад Топалова, а также многие другие знаменитости. Среди гостей вечера блистала и Татьяна Навка.

Прославленная фигуристка выбрала для выхода в свет тотальный черный образ, состоящий из брючного костюма пижамного кроя. Фишкой наряда стало мерцание пайеток – комплект ими был отделан полностью.

Стилист Руслан Громов прокомментировал выбор фигуристки для выхода в свет. И оказался довольно категоричен – Татьяне Навке следовало бы тщательнее выбрать цвет.

«Не могу сказать, что образ идеально сложен, причина в том, что черный цвет, на мой взгляд, делает Татьяну мрачной и отчасти блеклой. Ей куда больше подходят светлые и яркие оттенки в одежде. Сам костюм не плохой, и аксессуары подходят, но, к сожалению, совсем не красит артистку. Я настоятельно советую отказаться от черного цвета или разбавлять с более светлыми оттенками», — порекомендовал модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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