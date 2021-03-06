«Акцент на стройных ногах»: Бузова предстала в дутой куртке-рубашке и мини-юбке из пайеток

Стилист Лариса Тимиряева заметила, что образ телеведущей грамотно дополнен аксессуарами – сумка-«пельмень» и очки поддержали в общую концепцию аутфита.

Телеведущая Ольга Бузова этой зимой рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном. Они были парой полтора года и, по наблюдению поклонников, дело шло к свадьбе. Однако, драматический разрыв, о котором сообщила сама певица, стал для нее настоящим ударом. Что именно послужило причиной расставания, так никто из них и не уточнил.

На фоне переживаний личной драмы Бузова еще сильнее погрузилась в работу. Девушка продолжает карьеру телеведущей на ТНТ, а также активно развивается в музыке. Кроме того, весной участники «Ледникового периода» решили подарить прекрасной половине телезрителей подарок и организовали праздничный выпуск проекта. Тренируется Бузова по ночам – таков ее плотный график.

Но не забывает красавица о стиле и красоте. Девушка всегда выглядит модно и старается показать поклонникам, во что одета. В преддверии 8 Марта звезда выгуляла дутую куртку-рубашку цвета хаки с мини-юбкой из пайеток. Стилист Лариса Тимиряева заметила, что образ у девушки получился актуальный.

«Ольга Бузова в модном Street style образе, главной фишкой которого выступает дутая куртка — рубашка с двумя нагрудными накладными карманами. Модная тенденция носить рубашку как второй слой получила свое развитие и утвердилась как самодостаточный тренд верхней одежды «куртка – рубашка», сразу же став хитом Street style образов всех модниц. Модного градуса образу добавляет утрированный объем данной куртки в сочетании с остроносыми ботильонами в цвет, с модной шнуровкой. Объем сосредоточен только сверху, что сделало акцент на стройных ногах. Грамотно подобрана аксессуарная группа. Классические имиджевые очки поддержали четкие линии куртки рубашки, а сумка-«пельмень» — дутость и объем. Отдельный респект спокойному и гармоничному цветовому комбинированию в модной тенденции минимализма», — прокомментировала аутфит Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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