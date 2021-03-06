Мамино солнышко: Топурия показала, как малыш Адам в колыбельке наблюдает за игрушками

34-летняя Кети Топурия недавно стала мамой во второй раз. Звезда подарила мужу Льву Деньгову наследника, которого назвали Адамом. Малышу полтора месяца, и пока родители не спешат показывать его личико публике.

Но звездная мама уже провела для сына первую в его жизни фотосессию. Также она регулярно снимает его сама на память и иногда делится трогательными кадрами с подписчиками микроблога. На сей раз Топурия засняла, как Адам лежа в колыбельке внимательно наблюдает за игрушками на музыкальном мобиле над кроваткой. Эта сцена растрогала молодую мамочку, и слышно, как она умиляется за кадром происходящему.

Напомним, что Топурия воспитывает 5-летнюю дочку от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом, Оливию. Девочка обожает своего младшего братика и помогает маме нянчиться с малышом.

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