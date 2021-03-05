Экстравагантно: Стас Михайлов в белом костюме с принтом в виде комиксов запечатлелся с певицей Жасмин

Звезды первой величины собрались в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы поздравить женщин с предстоящим праздником. Телевизионную версию концерта «Объяснение в любви» покажет Первый канал 8 марта.

В этот вечер, разумеется, много говорилось о любви. Певец Стас Михайлов, который уже много лет счастлив в браке с женой Инной, уверен, что первая любовь – это чувство несерьезное.

«Первая любовь — всегда разочарование, — сказал Стас Михайлов. — Ты рисуешь несбыточные мечты. Более осознанное чувство приходит, когда во взрослом возрасте встречаешь человека. Конечно, любовь – это чудо, которое дается свыше. Мои мама с папой живут вместе уже больше полувека. Они уже как единое целое. Любовь — это чувство жертвенное. Ты не берешь, а отдаешь, и поэтому счастлив».

Для выступления на сцене «Крокус Сити Холла» Стас Михайлов выбрал весьма экстравагантный образ.

Он облачился в белый костюм с газетным принтом в виде комиксов. Рядом со Стасом позировала певица Жасмин, выбравшая довольно строгое черное платье в пол.

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