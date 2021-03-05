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Жизнь обычного дедушки: Кравец не смогла дозвониться до Моисеева в день рождения

Личный праздник артиста прошел без шумного торжества.

Жизнь обычного дедушки: Кравец не смогла дозвониться до Моисеева в день рождения
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

4 марта Борису Моисееву исполнилось 67 лет. Личный праздник прошел без привлечения лишнего внимания. Пышного торжества он не устраивал. Светская львица Алена Кравец рассказала, что даже дозвониться до певца в тот день не смогла.

«Телефон у его помощника, хотя через него очень хотела отправить продуктовую корзину и подарочки», — цитирует Кравец «Пятый канал».

По словам девушки, сейчас Моисеев ведет жизнь обычного дедушки. А все потому, что он так и не смог до конца оправиться от инсульта, перенесенного более десяти лет назад.

В 2015 году Борис Моисеев объявил о завершении карьеры. Несмотря на то, что в этот период выходили несколько его песен, сам он утверждает, что уже давно не артист.

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