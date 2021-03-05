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«Не признает 8 Марта»: Анна Плетнева в обтягивающем платье со стразами по бокам пожаловалась на мужа-пограничника

Певица призналась, что в их семье отмечают только один праздник.

«Не признает 8 Марта»: Анна Плетнева в обтягивающем платье со стразами по бокам пожаловалась на мужа-пограничника
Анна Плетнева. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Солистка группы «Винтаж», миниатюрная Анна Плетнева приняла участие в большом гала-концерте, посвященном предстоящему 8 Марта. Праздничное мероприятие под названием «Объяснение в любви» состоялось в пятницу, 5 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Во время общения с прессой Анна рассказала, что в их семье Международный женский день практически не празднуют.

«8 марта я обычно выступаю, — поделилась Анна Плетнева с корреспондентом Teleprogramma.pro. – А мой муж пограничник не признает никаких праздников. Только День пограничника».

Анна добавила, что она невероятно рада тому, что отступает пандемия коронавируса. Певица уже начала выезжать на гастроли.

Стоит отметить, что для выступления в «Крокус Сити Холле» Анна Плетнева выбрала маленькое красное платье, отделанное по бокам стразами и подчеркивающее ее хрупкую фигуру.

Анна Плетнева
Анна Плетнева подчеркнула фигуру платьем со стразами по бокам. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Кстати, по признанию певицы, в детстве она была влюблена в голос Владимира Преснякова и мечтала стать женой исполнителя.

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