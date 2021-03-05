«Его нет…»: Ирина Дубцова не может забыть мужчину, который был ее первой любовью

Певица вспомнила о возлюбленном, скоропостижно скончавшемся много лет назад.

Известная вокалистка и автор песен Ирина Дубцова стала участницей большого праздничного концерта «Объяснение в любви», который состоялся в эту пятницу, 5 марта, в «Крокус Сити Холле».

Во время общения с журналистами звезда вспомнила о своей первой детской любви. Это был мальчик, с которым она познакомилась в летнем лагере.

«Я влюбилась в модного парня в лагере. Его звали Гоша, он стал капитаном дальнего плавания», — поделилась Ирина Дубцова.

А в семнадцать лет будущая звезда полюбила молодого человека по имени Евгений, который был старше нее больше, чем на десять лет. Их роман длился три года, а затем перерос в дружбу. Это Евгению Ирина Дубцова посвятила свою песню «О нем».

В сорок лет мужчина скоропостижно скончался от внезапной остановки сердца. Его смерть стала ударом для певицы. Она до сих пор с болью вспоминает об этом.

«Этот человек в меня много вложил, — сказала Ирина Дубцова. — Сейчас его нет…»

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