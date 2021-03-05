«Люблю тебя»: Макс Барских показал красавицу маму

Популярный исполнитель Макс Барских опубликовал в Instagram снимок, который произвел фурор среди его подписчиков. Оказывается, у 30-летнего музыканта очень молодая и красивая мама.

Фото вместе с близким человеком Макс Барских разместил в связи с прекрасным поводом — у его мамы Лилии Бортник накануне был день рождения.

«Сегодня день рождения у мамулечки. Люблю тебя», — подписал Макс Барских совместное фото с мамой.

Со снимка смотрит миловидная блондинка, которая очень впечатлила подписчиков своего звездного сына.

«Какая мамочка красивая и молодая! С днем рождения!», «Мама — это святое. С днем рождения мамочку. Счастья, здоровья и всех земных благ», «Спасибо такой прекрасной маме за такого талантливого и флюидного сына. Всех благ», — поздравили Лилию Бортник поклонники Макса Барских.

Стоит отметить, что день рождения Лилия отмечала в одном из ресторанов Херсона. На праздничном ужине присутствовали, в частности, Макс Барских, его старшая сестра — она удивительно похожа на маму, и брат с женой. На снимке в Instagram Лилия Бортник запечатлена с сыном Максом Барских, дочкой и невесткой.

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