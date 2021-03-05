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«Мои люди со мной»: Бузова похвасталась роскошным букетом роз

Снимком телеведущая поделилась в своем микроблоге.

«Мои люди со мной»: Бузова похвасталась роскошным букетом роз
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

В конце января самая популярная девушка страны Ольга Бузова с размахом отметила свой юбилей. Ей исполнилось 35 лет. А буквально на следующий день объявила о расставании с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. В отношениях они были чуть более года. Но, похоже, в жизни поющей ведущей появился новый поклонник. В своем Instagram Ольга поделилась снимком, на котором позировала с роскошным букетом роз. Публикацию сопроводила текстом с хештегом «Мои люди всегда со мной».

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/buzova86

Фанаты, как всегда, засыпали ее комментариями.

«Красавица! Огонь! Классная! Какая красивая! Невероятная!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что недавно Бузова выпустила новую песню под названием «Грустный трек». Некоторые поклонники считали, что артистка переживала из-за расставания с блогером.

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