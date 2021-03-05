«Дорогие – нет»: Александр Балуев заявил, что не готов тратить большие деньги на подарки к 8 Марта

Один из самых брутальных артистов российского кино и театра Александр Балуев, которого часто называют воплощением мужественности, сформулировал свое отношение к предстоящему празднику — 8 Марта.

Актер считает, что это прекрасный весенний день и отличный повод сказать какие-то важные слова любимым женщинам.

«Заранее я так не готовлюсь. Но, конечно, поздравлять буду. Это как бы такой хороший праздник, первый весенний праздник», — сказал Александр Балуев.

Артист уточнил, что в этот день он обязательно преподнесет цветы любимой женщине, правда, делает он это не только по поводу, но и без. А что касается подарков, то Балуев дорогих не дарит.

«Дорогие – нет, — признался актер в беседе с ФАН. — Дорого же другое! Наверное, это какое-то внимание к человеку».

Прекрасным подарком для поклонниц таланта Александра Балуева станет его новая работа в кино. 9 марта на Первом канале начнется показ новой версии сериала «Угрюм-река» по роману Вячеслава Шишкова. Александр Балуев исполнил в картине одну из главных ролей — зажиточного сибирского купца Петра Громова.

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