«Растягиваю мышцы в улыбку»: Екатерина Андреева рассказала, чего ей стоит всегда «держать лицо»

59-летняя телеведущая Екатерина Андреева поражает окружающих своей красотой, свежим видом и умением всегда быть в форме и в прекрасном настроении.

О том, как ей удается сохранять позитив и улыбку на лице даже при не самом лучшем раскладе дел, звезда рассказала во время форума «Территория возможностей, который сейчас проходит в Крыму.

«Мое утро начинается с улыбки. Даже когда бывает плохое настроение — я все равно растягиваю мышцы лица в улыбку, потому что тогда мозг получает сигнал, что что-то хорошее происходит, и начинает вырабатывать эндорфины», — поделилась Екатерина Андреева своим секретом успешного и продуктивного дня.

Ставшая хедлайнером масштабного мероприятия, Екатерина Андреева посоветовала женщинам еще и прислушиваться к своим желаниям и почаще вести внутренние диалоги с собой.

«Потому что только вы лучше любого учителя знаете, что вам истинно нужно. Не забывайте сопоставлять свои желания и возможности, а также чутко прислушиваться, чего же именно вы желаете», — приводит высказывание Екатерины Андреевой ФАН.

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