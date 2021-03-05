«Становимся немножко другими»: Лев Лещенко рассказал, как 8 Марта влияет на мужчин

В ближайший понедельник прекрасные дамы будут отмечать свой праздник, выслушивать комплименты и обещания носить их на руках, принимать цветы и подарки.

Впрочем, многие мужчины решили не дожидаться понедельника, а начать поздравлять женщин с их днем уже в пятницу, 5 марта.

Известный исполнитель Лев Лещенко, например, ценит 8 Марта за то, что праздник совершенно по-особенному действует на мужчин. Все они стремятся в этот день стать лучше, окружают своих прекрасных половинок заботой, любовью и нежностью, балуют, дарят подарки. То есть, делают то, чего женщины пытаются добиться от них изо дня в день.

«8 Марта — это праздник, который во многом делает чище и благороднее. Я имею в виду мужчин», — подметил Лев Лещенко.

Мэтр уверен: Международный женский день дает представителям сильного пола возможность проявить свои самые лучшие качества.

«Он несет в себе заряд благородства, нежности и добра. Поэтому все с таким удовольствием справляют этот праздник и ждут его. Мы становимся немножко другими в эти праздничные дни», — цитирует Льва Лещенко ФАН.

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