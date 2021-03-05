Беречь мужчин: Певцов оригинально поздравил женщин с 8 Марта

Дмитрий Певцов оригинально поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. Помимо традиционных слов с пожеланиями радости, здоровья, терпения, он посоветовал беречь мужчин.

«Пожалуйста, берегите нас, мужчин: мы слабые, живем меньше, рожать не умеем. Помните – вы самое главное в нашей жизни, вы та ось, вокруг которой крутятся мужчины с их подвигами, рекордами, достижениями и всякими глупыми открытиями!» — цитирует Певцова ФАН.

Добавим, актер счастлив в браке с Ольгой Дроздовой уже 27 лет. Они воспитывают 13-летнего сына Елисея.

больше по теме Певцов разместил уникальный кадр из Праги 1993 года с Ефремовым и Добровольской На фотографии также можно увидеть актеров Веру Сотникову и Дмитрия Харатьяна.

Несколько дней назад Певцов выступил с просьбой избавить телезрителей от скандальных шоу-программ на телевидении. По его мнению, на ТВ нужно говорить о любви, вере и добре.

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