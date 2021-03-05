Объемные рукава, трикотаж и кожа: модные платья на весну-2021
Видео
Лера Кудрявцева: «Сергей Сафронов признался, что серьезно болен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Беречь мужчин: Певцов оригинально поздравил женщин с 8 Марта

Актер посоветовал беречь сильную половину человечества.

Беречь мужчин: Певцов оригинально поздравил женщин с 8 Марта
Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Певцов оригинально поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. Помимо традиционных слов с пожеланиями радости, здоровья, терпения, он посоветовал беречь мужчин.

«Пожалуйста, берегите нас, мужчин: мы слабые, живем меньше, рожать не умеем. Помните – вы самое главное в нашей жизни, вы та ось, вокруг которой крутятся мужчины с их подвигами, рекордами, достижениями и всякими глупыми открытиями!» — цитирует Певцова ФАН.

Добавим, актер счастлив в браке с Ольгой Дроздовой уже 27 лет. Они воспитывают 13-летнего сына Елисея.

Несколько дней назад Певцов выступил с просьбой избавить телезрителей от скандальных шоу-программ на телевидении. По его мнению, на ТВ нужно говорить о любви, вере и добре.

Смотрите также:

Тэги

8 мартаДмитрий ПевцовДмитрий Певцов и Ольга ДроздоваДмитрий Певцов последние новости