«Милу, Нину, Людмилу, Наташу…»: Стас Садальский огласил список женщин, которых готов поздравить с 8 Марта

Международный женский день будет отмечаться еще только в понедельник, но предусмотрительные мужчины решили начать поздравлять прекрасных дам заблаговременно, с пятницы, 5 марта.

Актер и блогер Стас Садальский проявил оригинальность, решив адресовать пожелания добра, весны и счастья не всем женщинам, считая, что такой подход обезличивает. По мнению артиста, поздравлять всех сразу — это все равно что никого. Поэтому он сделал это адресно, перечислив имена конкретных дам.

«Хочу поздравить Милу, Нину, Людмилу, Наташу, тетю Валю из Воронежа, Дашу из агентства. Поздравляю всех, кто меня любит, и девчонок тоже. Пожелание такое, чтоб я всегда был с ними», — приводит слова Стаса Садальского ФАН.

Нетрудно заметить, что в этом списке имен нет Татьяны. Васильеву, с которой он некогда был очень дружен, актер предпочел не поздравлять. В последнее время отношения между Садальским и Васильевой, мягко говоря, натянутые.

Татьяна Григорьевна в недавнем интервью нелестно отозвалась о Садальском, заявив, что не понимает, что он сейчас представляет из себя. Блогер не стал молчать и дал довольно едкий публичный ответ актрисе.

Смотрите также