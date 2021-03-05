«За жизнь дочери было страшно»: Федор Бондарчук вспомнил о тяжелом периоде жизни

Недавно вновь ставший отцом режиссер рассказал, что пережил он и его экс-супруга, когда на свет появилась их наследница Варвара.

Федор Бондарчук и его бывшая жена Светлана несколько лет никому не рассказывали о том, что в их семье растет ребенок с особенностями развития. Дочь Федора и Светланы Варвара появилась на свет в 1999 году, у девочки был диагностирован ДЦП.

По признанию режиссера, тогда он еще не вполне отдавал себе отчет в том, с чем ему и его жене придется столкнуться.

«Я поставил перед собой вопрос: что я максимально могу сделать, чтобы дочь была счастлива? Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь нам неведомо. В те года страна была еще не подготовлена. Она была агрессивной средой для таких деток. Такое количество проблем возникло, что не до переживаний было», — рассказал Федор Бондарчук.

Он вспомнил также, что те месяцы были очень трудными для его семьи. Маленькая Варвара долго оставалась под наблюдением врачей, к тому же тяжелую травму получил сын Сергей, которому тогда было восемь лет. Мальчик упал с велосипеда.

«Двое детей у нас лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых», — поделился Федор Бондарчук в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Напомним, что Федор Бондарчук и его жена Светлана развелись в 2016 году. Режиссер сейчас счастлив во втором браке с актрисой Паулиной Андреевой. На днях у пары родился сын Ваня.

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