По новой схеме: как родственники будут делить наследство Дмитрия Марьянова

Вдова Ксения Бик настояла на повторной экспертизе недвижимости, но теперь, видимо, жалеет.

Раздел наследства актера Дмитрия Марьянова будет произведен по новой схеме. Это стало ясно после завершения повторной экспертизы стоимости недвижимости артиста. На этом ранее, напомним, настояла его вдова Ксения Бик. Она считала, что в первой экспертизе цены на недвижимость покойного мужа были существенно завышены.

Отметим, что предметом споров являются загородный дом актера, а также три московские квартиры — на Хорошевском шоссе, Штурвальной улице и в Малом Песчаном переулке. После повторной экспертизы выяснилось, что стоимость квартиры, где живет Бик, выросла с 18,2 миллиона рублей до 21,8 миллиона рублей.

Однако в цене упала дача актера. Опять же выросла стоимость квартиры на Штурвальной улице. В этих случаях суммы изменений не существенны, сообщает МК.

Как пояснила представитель сына актера Даниила, Виктория Крылова, теперь с учетом новых цен отец артиста будет уточнять исковое заявление. Ведь стоимость недвижимого имущества влияет на размер долей и возможной денежной компенсации.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году. После его смерти Ксения Бик развернула отчаянную войну за квадратные метры с отцом и сыном актера.

Смотрите также: