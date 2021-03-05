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Звездный гость

Смена профессии: Ирина Салтыкова приступила к строительству курятника и теплицы на участке

Судя по всему, яркая исполнительница решила осваивать новые горизонты.

Смена профессии: Ирина Салтыкова приступила к строительству курятника и теплицы на участке
Ирина Салтыкова. Фото: Globallookpress.com

Певица Ирина Салтыкова в сторис Instagram выступила с неожиданным заявлением, которое несколько смутило ее поклонников.

Курятник
Курятник. Фото: instagram.com/irinasaltykova_official/

«Хочу с вами поделиться. Строю курятник! Что вы думаете по этому поводу? И теплицу».

Ирина Салтыкова

Судя по всему, звезда решила всерьез заняться разведением живности на своей даче. Хотя, конечно, вовсе не исключен вариант, что она просто решила таким образом разыграть своих поклонников. Хотя до первого апреля — Дня дурака — еще достаточно далеко.

Теплица
Теплица. Фото: instagram.com/irinasaltykova_official/

Напомним, что Ирина Салтыкова начинала свою звездную карьеру в группе «Мираж». В ней она выступала в конце восьмидесятых годов прошлого века. Вскоре к ней пришла огромная популярность. В начале двухтысячных Ирина Салтыкова сыграла саму себя в картине «Брат-2».

У исполнительницы есть дочь Алиса, которая, кстати, неплохо поет и строит с помощью звездной мамы сольную карьеру. Наследницу она родила от отношений с музыкантом Виктором Салтыковым.

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