«Физический труд меня никогда не пугал»: Волочкова наведалась в Академию балета им. Вагановой

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram сообщила, что спустя много лет она вернулась к входу в здание Академии балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Она вспомнила, каким трудным и тернистым был ее путь к славе. Интересно, что танцовщица с трудом открыла тяжелые двери у входа.

Как сказала звезда, изначально у нее не было данных для занятий. Однако она оказалась очень упорной и трудолюбивой. Танцовщицей она захотела стать еще в пятилетнем возрасте.

«И когда меня сначала не приняли, стоя у приемной комиссии, я громко и уверенно сказала с глазами полными слез: «Я выйду из этой Школы настоящей балериной!» Мне помогали выдающиеся педагоги! Настоящие мэтры. Многих уже нет в живых. Но они навсегда в моей памяти и в моем сердце. Физический труд меня никогда не пугал». Анастасия Волочкова

Напомним, что Анастасия Волочкова одна из самых известных российских балерин. Правда, в последние годы ее имя часто попадает в СМИ из-за различных скандалов.

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