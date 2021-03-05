«Если честно, я была в шоке»: Ирина Слуцкая осудила наставников, которые бьют на тренировках детей

Как отметила двукратная чемпионка мира, никто не имеет права таскать за волосы и оскорблять начинающих фигуристов.

Призер олимпийский игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram опубликовала шокирующее видео, на кадрах которого тренер бросает свою ученицу на лед. Случай, о котором идет речь, получил широкий общественный резонанс.

«Если честно, я была в шоке. Ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей. Я понимаю, что тренер в большом спорте должен быть жестким. Но он может разве что повысить тон — не более». Ирина Слуцкая

По словам Слуцкой, ненормативная лексика и применение силы должны быть под строжайшим запретом. Педагог должен уметь держать себя в руках. Как она считает, наставник, совершивший такой поступок, должен понести серьезное наказание.

Напомним, что Ирина Слуцкая была второй и третьей на Олимпийских играх. А вот золото на главном старте четырехлетия ей так, к сожалению, и не покорилось.

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