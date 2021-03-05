«Такого мы не ожидали»: Мейхер-Грановская предстала в образе настоятельницы женского монастыря

Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская в Instagram порадовала своих поклонников красивой фотографией. На кадре она запечатлена в образе настоятельницы женского монастыря. Как известно, певица снимается в третьей части комедии «Скаженного весилля».

«Наш фильм набирает обороты. Кто уже смотрел? Что скажете? Показ в кинотеатрах Украины продолжается. Я сыграла настоятельницу женского монастыря Капитолину. С очень интересным и интригующим прошлым. И не менее привлекательным настоящим. Приглашаю всех желающих», — отметила певица.

«Такого мы не ожидали», «Фильм смотрели. Если честно, то не зашел, а вот вы, как всегда, супер», «Боже, все-таки вы безумно красивая женщина», «Упс! Вот это дива из «ВИА Гры»?, «Если вы будете все время ходить в парандже, то поставлю минус», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Мейхер-Грановская выступала в «ВИА Гре» с небольшими перерывами с 2000 по 2011 год. У нее трое детей: сын Игорь и дочери Анна и Мария. Они все проживают в Киеве.

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