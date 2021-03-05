Елизавета Туктамышева объявила о желании принять участие в проекте Ильи Авербуха «Болеро»

По словам фигуристки, ей нравится все, что делает этот хореограф.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что она в восторге от всех проектов, которые делает хореограф Илья Авербух. В будущем она хотела бы принят участие в его шоу «Болеро», в котором фигуристы выступают вместе с известными балеринами.

«Мне вообще очень нравится то, что делает Илья Авербух. И проект, в котором фигуристы выступали на паркете, тоже. Не отказалась бы принять участие в таком запоминающемся шоу! Только не сейчас. Все мои мысли о выступлении на чемпионате мира и о следующем, олимпийском, сезоне». Елизавета Туктамышева

Также Туктамышева заметила, что ей понравилось комментировать соревнования по фигурному катанию на чемпионате Европы в Граце в прошлом году. Правда, только те, где выступают мужчины. Комментировать выступления своих подруг, как она считает, неэтично, сообщает РИА «Новости».

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Напомним, что Елизавета Туктамышева выигрывала чемпионат мира в 2015 году. В этом году она впервые за много лет отобралась на крупные соревнования.

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