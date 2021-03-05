«На подушках»: Нетребко в «золотой» чалме и платье-комбинации под металлик показала свой отдых в Дубае

49-летняя Анна Нетребко вместе с мужем, азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, с шиком отдыхает в Дубае. Оперная дива не перестает делиться с поклонниками фотоотчетами своей поездки, позируя в самых роскошных отелях. На одном из таких фото певица предстала в поистине королевском наряде. Она облачилась в «серебряное» платье-комбинацию под металлик, накинув поверх своего одеяния васильковую тунику. Свои длинные локоны Анна спрятала под «золотой» чалмой. А вот от обуви оперная дива отказалась. На подушках певица возлежала, демонстрируя свой алый лак на ухоженных ножках.

Напомним, что не так давно Анна Нетребко побывала в Северной столице. Несмотря на то что артистка переболела коронавирусом, она активно путешествует. За время пандемии оперная дива успела сделать дизайнерский ремонт в своей квартире. И при этом собственными руками Анна обустроила террасу.

«На подушках», — подписала свой снимок Анна.

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