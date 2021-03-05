Сергей Нетиевский после победы в суде над «Уральскими пельменями» собрался учиться на юриста

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что выиграл очередной суд у своих коллег на миллион рублей. Теперь он мечтает выучиться на юриста. Подробностями поделились представители его пресс-службы.

Очередным предметом спора, как сказал Нетиевский, стал тот факт, что юристы «Уральских пельменей» формально зацепились за ошибочную формулировку платежа за концерт «Корпорация морсов», который фактически был проведен в Екатеринбурге под названием «В поисках Асфальтиды» в мае 2015 года. При этом накануне суда его юрист Евгения Векличева слегла с температурой и присутствовать на важном заседании не смогла.

«Я заявил ходатайство об отложении, но суд отказал в удовлетворении, поэтому 40 минут я вынужден был защищаться лично против главного юриста «пельменей». Хорошо, что мы заранее подготовили выверенную позицию. Можно сказать, прошел «боевое крещение» на юриста, вот, думаю, куда идти за дипломом теперь». Сергей Нетиевский

Напомним, что суды между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским длятся не один год. Им пока не видно конца и края. Стороны упорно не хотят заключать перемирие.

Смотрите также: