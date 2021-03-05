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Звездный гость

«В конце концов мне это надоело»: Вассерман объяснил, почему перестал ходить на программы Малахова

По словам эрудита, на всех шоу постоянно перевирают слова героев.

«В конце концов мне это надоело»: Вассерман объяснил, почему перестал ходить на программы Малахова
Анатолий Вассерман. Фото: Globallookpress.com

Известный интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что с недавних пор перестал посещать программы телеведущего Андрея Малахова, хотя раньше был на них частым гостем.

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

«Я в свое время не раз был на «малаховских» передачах и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но в конце концов мне это надоело. Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!»

Анатолий Вассерман

Как отметил Вассерман, он сегодня отказывается посещать программы телеведущего, где обсуждается личная жизнь звезд. В то же время он заметил, что такие программы, наверное, нужны. Дело в том, что многим нравится смотреть проекты, где ворошат чужое белье. Эти ток-шоу окупаются, и закрывать их нет смысла, сообщает «Собеседник».

Напомним, что у программ Андрея Малахова очень хорошие рейтинги на телевидении. Его шоу приковывают миллионы зрителей.

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