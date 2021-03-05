«Дайте сосредоточиться!»: Лиза Галкина в белой футболке и джинсах пришла на йогу

71-летняя Алла Пугачева и 44-летний Максим Галкин воспитывают двоих детей. Семилетние наследники Лиза и Гарри уже учатся в первом классе, виртуозно играют на фортепиано, говорят по-французски, а также регулярно делают зарядку и занимаются физкультурой.

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Кроме того, у каждого из ребят есть собственные увлечения. Например, Лиза обожает модничать и часто устраивает примерки нарядов как своих, так и маминых. А Гарри тянет к мужской работе: починить электропроводку с отцом, откинуть снег во дворе замка, заняться выжиганием по дереву.

Но очень часто брат с сестрой неразлучны. И любят пошалить и посмеяться вместе. На сей раз смех Гарри отвлек Лизу от важного занятия. Придя вместе с братом в спортзал, девочка начала стелить коврик.

«Что ты делаешь?» — спросил брат. «Я йогой занимаюсь», — ответила Лиза.

Девочка решила заняться йогой в белой футболке и джинсах. Приняв позу лотоса и закрыв глаза, она попыталась медитировать. Но Гарри начал нарушать тишину и смеяться, а отец за кадром — задавать лишние вопросы. И Лиза не выдержала:

«Дайте сосредоточиться!» — попросила дочка Пугачевой.

За кадром смех Гарри, кажется, разгорался еще сильнее — мальчик почему-то не мог успокоиться. И тем самым сильнее мешал Лизе медитировать.

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