«Я никогда не делала пластику»: мама Наташи Королевой рассказала о внутренней красоте своей души

Как отметила Людмила Порывай, она каждый день заставляет себя пройти пять кругов вокруг дома.

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай в Instagram заявила, что есть люди, которые ее постоянно осуждают. Якобы она вся в морщинах, веснушках. При этом она напомнила, что вообще-то ей уже 75 лет и в ее внешнем виде нет ничего удивительного.

«Я никогда не делала пластику. Хотя Наташа мне в Москве не раз предлагала. А я отказалась, не хочу, у меня своя философия по этому поводу! Для меня внутренняя красота души важнее. Я сейчас счастлива. Счастлива, что у моих детей и у меня все в доме хорошо. А возраст… Главное, чтобы глаз горел».

Людмила Порывай

Как отметила Людмила Порывай, порой ей не хочется вставать с кровати: все тело болит. Но она заставляет себя ежедневно пройти пять кругов вокруг дома. Также Порывай обожает проводить время за роялем. Таким образом она заряжает себя положительными эмоциями. Всем людям она посоветовала быть добрее.

Напомним, что Людмила Порывай уже не раз удивляла общественность экстравагантными поступками. Она принимала, к примеру, участие в достаточно откровенных фотосессиях.

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