В ожидании показа: Шейк в атласной бандане и маленьком черном платье обнажила «ложбинку греха»

В преддверии модных показов в Нью-Йорке супермодель Ирина Шейк делится закулисьем предстоящего фэшн-события. Красавица часто выходит на подиум, демонстрируя коллекции бренда Versace, и этот весенне-летний сезон не станет для нее исключением.

В своем микроблоге Шейк похвасталась одним из подиумных образов, который будет демонстрировать на показе, — яркий макияж глаз и атласная косынка, повязанная на голову как бандана. Модель в маленьком черном платье выбрала столь выгодный ракурс для селфи, в котором «засветила» «ложбинку греха» в открывшемся подписчикам декольте.

«Красотка», «Очень мило», «Восхитительная», «Жизнь моя!», «О, мой Бог! Ошеломляюще восхитительная и сногсшибательная», «Огонь!», «Икона!» — написали восторженно поклонники под селфи Шейк.

Напомним, что топ-модель Ирина Шейк давно обосновалась за океаном. Девушка проживает в Нью-Йорке с мамой и трехлетней дочкой от актера Брэдли Купера, с которым рассталась в 2019 году.

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