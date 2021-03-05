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«Я закончил операцией»: Дмитрий Лысенков рассказал, что участие в «Танцах со звездами» для него обернулось травмой

Актер сериала «ИП Пирогова» не смог из-за травмы выступить с двумя последними номерами.

«Я закончил операцией»: Дмитрий Лысенков рассказал, что участие в «Танцах со звездами» для него обернулось травмой
Дмитрий Лысенков. Фото: instagram.com/lysenkovdima/

Актер театра и кино Дмитрий Лысенков стал новым героем авторского проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. В видео он ответил на популярные запросы пользователей, которые люди вводят в поисковике в надежде узнать о кумире побольше.

Например, на самом ли деле он сын Ивана Охлобыстина, и достоин ли победы на шоу «Танцы со звездами» Сергей Лазарев.

Кроме того, актер поведал о том, что лично для него участие в проекте не стало настоящим испытанием: он изначально отнесся к проекту как к развлечению. Однако это не спасло его от травм. Поэтому два заключительных номера на паркете он не смог представить по состоянию здоровья.

«Я закончил операцией, в финале уже не танцевал. Мои ноги, которые имеют широконогтевое строение, не приспособлены для такой узконосой бальной обуви, которую носят танцоры. В общем, вросли ногти и пришлось их удалять, операционное вмешательство было», — поведал актер.

Лысенков признался, что не готов был жертвовать здоровьем ради того, чтобы выходить на паркет. Поэтому расставил приоритеты и отправился к врачу.

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