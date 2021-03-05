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«Это либо фанаты, либо сектанты»: Барецкий предположил, кто выкопал тело Фриске из могилы

Как отметил шоумен, захоронение было вскрыто на третий или четвертый день после похорон.

«Это либо фанаты, либо сектанты»: Барецкий предположил, кто выкопал тело Фриске из могилы
Стас Барецкий. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Стас Барецкий заявил, что могила певицы Жанны Фриске на самом деле давно пустует. Об этом ему сообщил близкий друг, работающий на кладбище в Балашихе, где схоронена звезда.

Жанна Фриске
Жанна Фриске. Фото: Globallookpress.com

«Это либо фанаты, либо сектанты. Короче, все прощелкали. Эта посадка буквально на третий или четвертый день была вскрыта. Но чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке. Могила на самом деле пустая».

Стас Барецкий

Отметим, что Стас Барецкий занимает важный пост. Он глава «Союза профессиональных ритуальных агентов», поэтому достаточно осведомленный человек в данной отрасли, сообщает портал Riafan.ru.

Напомним, что певица Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года. Звезда на протяжении двух лет боролась с раком мозга. К сожалению, несмотря на все старания врачей, спасти исполнительницу не удалось. После ее смерти родственники певицы разругались в пух и прах. Так, к примеру, родители Фриске уже несколько лет не видели своего внука Платона Шепелева.

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