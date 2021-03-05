«Это либо фанаты, либо сектанты»: Барецкий предположил, кто выкопал тело Фриске из могилы

Шоумен Стас Барецкий заявил, что могила певицы Жанны Фриске на самом деле давно пустует. Об этом ему сообщил близкий друг, работающий на кладбище в Балашихе, где схоронена звезда.
«Это либо фанаты, либо сектанты. Короче, все прощелкали. Эта посадка буквально на третий или четвертый день была вскрыта. Но чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке. Могила на самом деле пустая».
Отметим, что Стас Барецкий занимает важный пост. Он глава «Союза профессиональных ритуальных агентов», поэтому достаточно осведомленный человек в данной отрасли, сообщает портал Riafan.ru.
Напомним, что певица Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года. Звезда на протяжении двух лет боролась с раком мозга. К сожалению, несмотря на все старания врачей, спасти исполнительницу не удалось. После ее смерти родственники певицы разругались в пух и прах. Так, к примеру, родители Фриске уже несколько лет не видели своего внука Платона Шепелева.