«Скоро поедешь ты»: Киркоров объявил о желании отправить от Армении на «Евровидение» Манукяна

Сам музыкант и блогер на это ответил, что следующий год будет за ним.

Певец и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров на презентации трека Sugar, с которым его подопечная Наталия Гордиенко будет выступать от Молдовы на «Евровидении», сделал неожиданное признание. На мероприятии в какой-то момент появился его близкий друг, блогер и музыкант Давид Манукян, с которым они сейчас не разлей вода.

«Наталия — звезда «Евровидения». А скоро поедешь ты, Давид, от Армении». Филипп Киркоров

Давид Манукян в ответ только рассмеялся. Однако позже заявил, что нет в этом мире ничего невозможного. «На «Евровидение» едем? Следующий год за нами! Не могу же я отказать поп-королю», — заметил он.

Отметим, что Давида Манукяна никогда не воспринимали как серьезного музыканта. Все изменилось, когда он стал встречаться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, с которой недавно, как известно, расстался. Молодой человек вмиг стал известным. Когда же он записал совместный трек с Филиппом Киркоровым, то на него обрушилась двойная слава.

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