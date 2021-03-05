«Я больше на маму похож»: «сын Охлобыстина» Дмитрий Лысенков – о слухах о родстве со звездой «Интернов»

Дмитрий Лысенков знаком зрителям по таким сериалам, как «Домашний арест», «Бедные люди», «ИП Пирогова». Совсем недавно актер принял участие в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». 9 марта на телеканале ТНТ состоится премьера комедии «Девушки с Макаровым», в которой Лысенков снялся вместе с Павлом Майковым, Алевтиной Тукан, Георгием Дроновым и другими звездами.

Накануне премьеры Лысенков стал героем авторского проекта «Загугли звезда» на портале Teleprogramma.pro. Актер ответил на один из самых популярных запросов в поисковике — о том, что он якобы сын Ивана Охлобыстина. Дмитрий заметил: «Ему должно было быть 16 лет, когда я появился на свет. У нас не такая большая разница, чтобы он был моим отцом».

«Мой папа — Олег Константинович Лысенков никакого сходства с Охлобыстиным не имеет. Я больше на маму похож. А с Иваном Охлобыстиным мы знакомы, но родственных связей нет», — опроверг слухи Лысенков.

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