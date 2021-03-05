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«Позавчерашняя Аллочка»: экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев оценил появившуюся на публике Пугачеву

Примадонна отметилась на дне рождения модельера Вячеслава Зайцева в элегантном наряде.

«Позавчерашняя Аллочка»: экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев оценил появившуюся на публике Пугачеву
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

71-летняя легенда отечественной эстрады Алла Пугачева редко выходит в свет. Поэтому любое ее появление на публике — настоящее событие. На днях прославленный модельер Вячеслав Зайцев в одном из ресторанов отметил свое 83-летие. И Примадонна с мужем Максимом Галкиным оказались в числе почетных гостей.

Пугачева появилась на званом ужине в роскошном красно-белом костюме и шляпке в виде цветка с алой вуалью. Среди восхитившихся Примадонной оказался и экс-участник телепроекта «Дом-2», светский обозреватель Рустам Солнцев.  Он показал у себя в микроблоге снимок Пугачевой и написал:

«Буквально позавчерашняя Аллочка. Цветет!» — оценил Примадонну шоумен.

Большинство подписчиков Солнцева согласились, что Примадонна выглядит очень хорошо. К тому же стиль и элегантность, с которыми появилась звезда на публике, ей очень к лицу.

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