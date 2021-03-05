«Меня это нисколько не шокирует»: Юдашкин объяснил, почему Крид и Моргенштерн красят ногти

Как отметил кутюрье, он подписан в Instagram на музыкантов и следит за их творчеством.

Дизайнер Валентин Юдашкин на презентации нового сериала Первого канала «Угрюм-река» объяснил, почему музыканты Егор Крид и Моргенштерн красят ногти на руках, что многих мужчин, надо признать, повергает в шок.

Как отметил кутюрье, в Instagram он подписан и на одного, и на другого. Их реплики его давно не удивляют. Это, как он считает, перепевки панковской культуры из восьмидесятых годов прошлого века. Тогда как раз в моду вошел пирсинг, кожаные куртки и черный маникюр. Молодежь ходила с зелеными волосами и не стеснялась этого.

«Куча лака «Прелесть» уходила на прически панков! Это была культура свободы: мол, эти не красят ногти, а мы возьмем и накрасим. Это был протест. А сейчас мода вернулась. Меня это нисколько не шокирует». Валентин Юдашкин

Напомним, что Егор Крид и Моргенштерн — популярные среди молодежи рэперы. У них огромная армия поклонников по всей стране, сообщает «Комсомольская правда».

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