«Про маму, которая из тюрьмы ждет, пел»: муж Бородиной рассказал, где научился играть на гитаре

Телеведущая Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым уже 5 лет. Они вместе воспитывают старшую дочку звезды, 11-летнюю Марусю, и общую наследницу, 5-летнюю Теону. Вслед за женой супруг активно ведет микроблог, в котором делится новостями из семейной жизни, а также рассуждениями на темы взаимоотношений между мужчинами и женщинами.

Накануне Омаров отправился в барбершоп, откуда поделился видеокадрами игры на гитаре. Оказалось, что муж Бородиной умеет обращаться с инструментом. Откуда такой навык, он рассказал подписчикам.

«Ребята постарше научили шести блатным аккордам. Чтоб я про маму, которая из тюрьмы ждет пел. Ну все конечно рыдали не буду скрывать! Сейчас увидел гитару удивился, пальцы помнят эти переборы», — поразился Курбан.

Бизнесмен исполнил мелодию, которую руки помнят с детства. Подписчики в комментариях заметили, что талантливый человек талантлив во всем, и предложили мужу Бородиной попробовать себя в музыке.

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