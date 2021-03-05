«Райкин со мной распрощался»: сын Макаревича вспомнил, как его выгнали из Школы-студии МХАТ

По словам Ивана, педагоги, чтобы раскрепостить фантазию будущих артистов, заставляли их изображать кошечек.

Сын музыканта Андрея Макаревича Иван в эфире программы «Мой герой» на канале ТВ Центр вспомнил, как он учился в Школе-студии МХАТ. Он заявил, что на занятиях педагоги раскрепощали фантазию будущих артистов. К примеру, заставляли их изображать кошечек.

По его словам, многие молодые люди, которые идут в театральные училища, мечтают сразу сыграть Отелло и выйти на сцену с великими. А им говорят: «Нет-нет, кошечку покажи мне полгода сначала. Сначала «мяу» давай, ползи на меня».

В итоге сын музыканта проучился во МХАТе год, а потом Константин Райкин его отчислил. «Райкин со мной распрощался. И я ушел в ГИТИС», — признался Макаревич-младший.

Кстати, на Райкина обиды за это Иван не держит. Он до сих пор к нему нормально относится и любит. Считает замечательным человеком.

Напомним, что сын у Андрея Макаревича родился от второй жены Анны Голубкиной. Это случилось в 1987 году.

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