«Видочек только вот такой»: что сказал Грачевский младшей дочери перед комой, из которой не вышел

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале показали видео, которое было сделано за несколько часов до того, как режиссера Бориса Грачевского погрузили в искусственную кому. Из нее он уже не вышел. На кадрах он пообщался с младшей дочерью — восьмилетней Варей.

«За пару часов до того, как Борис Грачевский впал в кому, из которой уже не вышел, он отправил видеосообщение, которое, конечно, со слезами на глазах Аня сморит. В этом сообщении он признается в любви», — сказал ведущий программы Дмитрий Борисов.

«Поговори с папой. Мне уже легче. Уже я могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой. Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка». Борис Грачевский

Второй жене режиссера Анне Грачевской было очень непросто объяснить дочери, что отца нет в живых. «Ей уже восемь лет. Она сказала: «Я поняла, что он на небесах. Но мне это не нравится. Он же мне ничего не ответит. Я хочу слышать его голос». Я залезла ей втихаря в телефон. Она до сих пор пишет ему сообщения», — заметила Анна Грачевская.

Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса в январе этого года. Родные до сих пор не могут свыкнуться с его смертью.

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