«Победил бы Дава»: участник «Танцев со звездами» Лысенков оценил шансы экс-бойфренда Бузовой на проекте

В еженедельном проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro героем на этот раз стал актер театра и кино Дмитрий Лысенков. Он прославился не только многочисленными ролями в сериалах, но и участием в новом сезоне шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».

Танцевальный проект завершился триумфом певца Сергея Лазарева. Он обошел своего основного конкурента, блогера Давида Манукяна, и стал первым. Многим телезрителям это показалось не совсем справедливо: экс-бойфренд Ольги Бузовой, по их мнению, более достойный танцор. Коллега Лазарева и Манукяна по паркету Лысенков считает, что музыкант изначально был настроен на победу, а те, кто утверждает, что Сергей ее недостоин – несправедливы.

«Во-первых, он работяга, во-вторых, у него данные лучше, чем у других, — признал Лысенков сильные стороны Лазарева и подчеркнул: — Я думаю, что Лазарев справедливо победил Даву в шоу. Но если бы был чемпионат по бальным танцам, то победил бы Дава».

Отметим, что бывший парень Бузовой занимался бальными танцами с ранних лет, причем профессионально. В 2011 году он даже стал победителем первенства России и серебряным призером первенства мира по танцам.

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