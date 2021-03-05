«Странно, не на льду!»: Навка на презентации у Киркорова повстречалась с Плющенко и его женой

Накануне в столице Филипп Киркоров организовал презентацию нового шоу своей подопечной, певицы Натальи Гордиенко, которая будет представлять Молдову на грядущем Евровидении. На вечере отметились многие знаменитости – певицы Жасмин, Валерия, актриса Олеся Судзиловская, телеведущие Регина Тодоренко, Юлия Барановская, рэпер Тимати и многие другие.

Среди гостей вечера отметилась Татьяна Навка. Сюрпризом для нее стала встреча с Евгением Плющенко и его женой Яной Рудковской, которые тоже оказались в числе лично приглашенных Киркоровым.

«Встретились!!! И что странно, вообще не на льду!», — подписала фото Навка.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду запечатлелась с коллегой по титулу, но в одиночном катании, на память. Фигуристка предстала во всем блеске – она выбрала костюм из черных пайеток. Продюсер Яна Рудковская тоже отличилась роскошным нарядом – светская львица посетила раут в пышном платье в пол и жакете Dior.

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