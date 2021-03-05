«Нет рафинированной элегантности»: Александр Васильев оценил гардероб и стиль Екатерины Гусевой

Историк моды авторитетно заявил, что красавицу есть за что поругать.

Телеведущий, историк моды Александр Васильев давно завоевал доверие миллионов телезрительниц как эксперт стиля. Его актуальные советы в эфире программы «Модный приговор» для многих становятся вектором в построении гардероба. Кроме того, Васильев регулярно оценивает стиль звезд отечественного шоу-бизнеса и выносит свой «приговор» относительно гардероба селебрити.

На этот в поле зрения Васильева как фэшн-критика попала актриса театра и кино Екатерина Гусева. Красавица привлекла внимание историка моды своими недавними блестящими выступлениями на шоу «Танцы со звездами», где в паре с Евгением Папунаишвили поразила темпераментом судей и зрителей.

Васильев в своей авторской колонке на портале «7 дней» заметил, что у Гусевой «потрясающая фигура». 44-летняя актриса на самом деле выглядит потрясающе молодо и эффектно. Основу гардероба, по наблюдению эксперта, составляют платья. Причем, однотипные.

«В ее образах нет ничего «криминального», за что можно было бы поругать. Но не могу сказать, что мне хочется расточать комплименты Кате. По той простой причине, что в ее гардеробе много однообразия: платья на одно плечо, изобилие нарядов красного цвета. При этом отсутствуют украшения, как и сумочки», — вынес вердикт историк моды.

Фэшн-эксперт посоветовал Гусевой поработать над аксессуарами – это пойдет ее стилю только на пользу. Кроме того, Васильев уверен, что актрисе нужно перестать эксплуатировать красный во всех его проявлениях, и обратить внимание, например, на голубой, синий и подобные оттенки.

«С одной стороны, в нарядах Гусевой много того, за что цепляется глаз, но с другой — почти никогда нет особенной рафинированной элегантности», — подметил эксперт.

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