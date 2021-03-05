«Сбылась мечта»: Подольская в нижнем белье показала фигуру после вторых родов

38-летняя певица Наталья Подольская в октябре прошлого года стала мамой во второй раз. Звезда подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына, которого назвали Иваном. Малыш уже умеет переворачиваться на животик, любит «разговаривать», и мама решила, что пора возвращаться к работе.

Накануне Подольская, готовясь к концерту, оценила свою фигуру после вторых родов. Девушка запечатлела себя в нижнем белье и показала снимок подписчикам микроблога.

«Сбылась мечта идиота… осталось подкачаться», — подписала снимок Подольская.

На снимке – стройная и красивая дважды мама, фигуре которой может позавидовать любая модель. Учитывая, что четырехмесячный Ванечка еще на грудном вскармливании, поход мамы в «качалку» пока еще в планах.

Напомним, что у Подольской и Преснякова есть пятилетний сынок Артемий. Кроме того, у главы семейства от первого брака имеется взрослый сын, 29-летний Никита.

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