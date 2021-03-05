«Мой любимый»: 71-летняя Пугачева не смогла скрыть чувств при виде новой фотосессии Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин сыграли свадьбу в декабре 2011 года. Но их отношения завязались намного раньше. В общей сложности звезды вместе уже более 16 лет. За это время у знаменитостей появилось двое наследников – сын Гарри и дочка Лиза, которые уж учатся в первом классе.

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Примадонна и телеведущий не скрывают своих чувств. Они по-прежнему любят друг друга, о чем неоднократно признаются публично. И Алла Борисовна, увидев новые фотографии супруга, не смогла не оценить их и помогла мужу выбрать лучшие.

«Мой любимый», — подчеркнула легенда эстрады.

Примадонна указала на лучшие, по ее мнению, номера снимков, на что Галкин не замедлил ответить: «Спасибо, любимая!». Столь теплое выражение эмоций звезд в Сети нашло большой отклик у поклонников – они поспешили отреагировать на комментарии Примадонны:

«Вы такие нежные!», «Алла Борисовна!!! Будьте счастливы вместе. Долгих долгих лет!!! 2 и 4 огонь!», «Аллочка, он у вас всякий хорош. Счастья вам, милые», «Какие у вас красивые отношения!», — пишут в комментариях.

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