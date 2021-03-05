«Мое счастье»: Собчак запечатлела подросшего сына от Виторгана с маленьким кроликом

Ксения Собчак счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. Свадьба пары, состоявшаяся осенью 2019 года, до сих пор обсуждается в свете как одна из самых эпатажных. Совместных наследников у звезд пока нет, каждый из них воспитывает детей от предыдущих отношений.

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Первенцу Собчак Платону, отцом которого является актер Максим Виторган, четыре годика. Мама с папой просто обожают своего наследника. В этом году мальчику исполнится уже пять лет, и Ксения старается насладиться материнством по полной. Она периодически делится с подписчиками в микроблоге снимками сына, по которым заметно не только то, каким уже большим стал Платон, но и его невероятное сходство с отцом мамы, Анатолием Собчаком.

«Мое счастье», — подписала кадр с Платоном Ксения.

На фото подросший Платон улыбается в объектив, держа в объятиях пушистого кролика. Подписчики не смогли не заметить, каким большим стал милый блондин.

«Похож на деда. Деда Анатолия», «Копия деда», «Сыновья -это особая любовь», «Платон, просто прелесть. Такой красивый мальчик», «Ксюша!! Как же быстро растут детки.. Такой еще Платон маленький, но уже и такой большой!!», «Ксения, как же он похож на вашего папу», — пишут в комментариях.

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