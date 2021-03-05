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По совету Хромченко: Топурия в костюме-тройке поддержала тренд на комбинированные вещи

Певица впервые вышла на сцену после вторых родов.

По совету Хромченко: Топурия в костюме-тройке поддержала тренд на комбинированные вещи
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

34-летняя Кети Топурия в январе стала мамой во второй раз. У звезды родился сын Адам, отцом которого стал бизнесмен Лев Деньгов. Накануне певица объявила, что ее декретный отпуск закончился, и поспешила на сцену.

На свой первый после вторых родов концерт Топурия появилась в оригинальном костюме-тройке, состоящем из комбинированного жакета, кроп-топа, и юбки-брюк. Так красавица поддержала модный тренд, о котором ранее рассказывала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко – на комбинированные вещи.

Жакет Топурии состоит из матовой ткани кремового цвета и атласных белоснежных рукавов, в топ кроп-топу. Получился стильный и оригинальный аутфит, который дополнила юбка плиссе.

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