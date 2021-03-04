«Я самая счастливая»: Карпович запечатлелась в пустыне Дубая

В первый день весны Мирослава Карпович отметила свой юбилей. Ей исполнилось 35 лет. Необычным способом актрису поздравил ее возлюбленный Павел Прилучный. Яркое поздравление на снегу она увидела из салона вертолета. Теперь же Мирослава отправилась отдыхать в Дубай. В своем Instagram она разместила снимок с верблюдом, сделанный в пустыне и поблагодарила всех за поздравления.

«Я самая счастливая деФчОнка, да будет это заразно!», — написала Карпович.

Добавим, что день рождение актрисы совпал с днем рождения бывшей жены Прилучного – Агаты Муцениеце. В этот же день, 1 марта, латвийской актрисе исполнилось 32 года. Напомним, что главному «мажору» страны она родила двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию. А в прошлом году пара развелась.

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