«Я увеличила грудь»: Пынзарь похвасталась роскошным бюстом в бикини

В январе Дарья Пынзарь отметила свое 35-летие. Праздник вместе с семьей — мужем и двумя детьми отмечала в Майами. В США они давно планировали поехать, но удалось это сделать только после наступления нового года. В своем Instagram блондинка продолжает делиться яркими кадрами с отдыха и делать признания. На них она позировала в бикини со «звериным» принтом на берегу моря.

«Я увеличила свою грудь, которая от природы у меня была совсем небольшая», — написала Пынзарь.

Добавим, что после возвращения из США, Дарья успела повеселиться на дне рождения Ольги Бузовой и снова улетела в теплые края. На этот раз — в солнечную Турцию.

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