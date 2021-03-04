Орбакайте в бирюзовом платье по фигуре с разрезом и алых лодочках поддержала Киркорова

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. В прошлом году она большую часть времени провела в США. Певица то отдыхала в Майами, то гуляла по Нью-Йорку, где ходит в школу ее дочка Клавдия. Однако артистка всегда возвращается в Россию, так как скучает по родным и не может жить без работы. Недавно девушка снова приехала в Москву. Она стала готовиться к выступлениям. Также звезда выделила время для светских раутов.

4 марта устроила грандиозную презентацию Филипп Киркоров. Каждый год он ездит на «Евровидение», поддерживая своего фаворита. На этот раз артист отправится на конкурс с представительницей Молдовы Натальей Гордиенко. ЧТобы презентовать песню, которую она исполнит, певец собрал весь «свет» столицы. Орбакайте пришла поддержать бывшего мужа своей мамы Аллы Пугачевой. Для такого случая она выбрала яркий наряд.

На мероприятии певица появилась в бирюзовом платье с открытыми плечами и разрезом. Образ дополнили алые туфли-лодочки на шпильке и миниатюрная сумка в тон. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Филипп Бедросович тепло встретил певицу. В этот вечер он едва успевал здороваться со всеми гостями. На презентацию пришли: Лариса Долина, Лолита Милявская, Григорий Лепс, Татьяна Навка, Яна Рудковская, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Ани Лорак и другие знаменитости. Поклонники восхитились весенним луком Орбакайте. Многие отметили, что она прекрасно выглядит.

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